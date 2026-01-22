Crna Gora sedma u Evropi: "Ajkule" pobedile Rumuniju u Beogradu

VATERPOLISTI Crne Gore osvojili su sedmo mesto na Evropskom prvenstvu u Beogradu pošto su u "Areni" pobedili Rumuniju rezultatom 21:15 (4:3, 6:3, 5:4, 6:5).

FOTO: Tanjug/AP/AMIR HAMZAGIĆ Izabranici Dejana Savića su kontinenatlno takmičenje okončali sa šest trijumfa i dva poraza, od Mađarske (10:13) i Španije (6:14). Zanimljivo je da su savladali Srbiju (15:13), ali taj duel nije imao nikakav rezultatski značaj. Najefikasniji u Crnoj Gori bili su Balša Vučković sa šest i Dušan Matković sa pet golova. Vlad-Luka Georgesku je sa pet golova bio najefikasniji u Rumuniji, Andrej Neamtu je dao četiri gola. Podsetimo, u