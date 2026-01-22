Crna Gora sedma u Evropi: "Ajkule" pobedile Rumuniju u Beogradu

Večernje novosti pre 47 minuta
Crna Gora sedma u Evropi: "Ajkule" pobedile Rumuniju u Beogradu

VATERPOLISTI Crne Gore osvojili su sedmo mesto na Evropskom prvenstvu u Beogradu pošto su u "Areni" pobedili Rumuniju rezultatom 21:15 (4:3, 6:3, 5:4, 6:5).

FOTO: Tanjug/AP/AMIR HAMZAGIĆ Izabranici Dejana Savića su kontinenatlno takmičenje okončali sa šest trijumfa i dva poraza, od Mađarske (10:13) i Španije (6:14). Zanimljivo je da su savladali Srbiju (15:13), ali taj duel nije imao nikakav rezultatski značaj. Najefikasniji u Crnoj Gori bili su Balša Vučković sa šest i Dušan Matković sa pet golova. Vlad-Luka Georgesku je sa pet golova bio najefikasniji u Rumuniji, Andrej Neamtu je dao četiri gola. Podsetimo, u
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Crnogorci sedmi na Evropskom prvenstvu

Crnogorci sedmi na Evropskom prvenstvu

RTS pre 32 minuta
"Ajkule" rutinski: Crna Gora potpila Rumuniju i zauzela sedmo mesto na EP u Beogradu

"Ajkule" rutinski: Crna Gora potpila Rumuniju i zauzela sedmo mesto na EP u Beogradu

Kurir pre 47 minuta
Uroš Stevanović zna kakva je Srbija pred polufinale: "Nismo znali šta da očekujemo od sebe, sad nam je jasno"

Uroš Stevanović zna kakva je Srbija pred polufinale: "Nismo znali šta da očekujemo od sebe, sad nam je jasno"

Mondo pre 1 sat
(VIDEO) Crna Gora izgradila put do Budimpešte!

(VIDEO) Crna Gora izgradila put do Budimpešte!

Sport klub pre 1 sat
Crna Gora rutinski savladala Rumuniju za sedmo mesto

Crna Gora rutinski savladala Rumuniju za sedmo mesto

B92 pre 1 sat
Vaterpolisti Crne Gore izjednačili najgori rezultat u istoriji na EP

Vaterpolisti Crne Gore izjednačili najgori rezultat u istoriji na EP

Telegraf pre 1 sat
Ulog je ogroman, kapiten želi pune tribine: Jakšić otvoreno pred sudar sa Italijom!

Ulog je ogroman, kapiten želi pune tribine: Jakšić otvoreno pred sudar sa Italijom!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoCrna GoraTanjugEvropsko prvenstvo u vaterpoluDejan SavićRumunijaajkulaŠpanijaMađarska

Sport, najnovije vesti »

Selektor Srbije pred bitke za medalje: Nismo znali šta možemo da očekujemo

Selektor Srbije pred bitke za medalje: Nismo znali šta možemo da očekujemo

Danas pre 7 minuta
Edin Džeko se vratio u Nemačku

Edin Džeko se vratio u Nemačku

Danas pre 1 sat
Šokantan završetak meča Španija – Norveška: VAR poništio sedmerac i „crvena furija“ sa tri igrača više nije uspela da dođe do…

Šokantan završetak meča Španija – Norveška: VAR poništio sedmerac i „crvena furija“ sa tri igrača više nije uspela da dođe do izjednačenja

Danas pre 37 minuta
Legendarni vaterpolista za Danas uoči polufinala sa Italijom: Od svih velikana Srbija ima najmanju protekciju kod sudija…

Legendarni vaterpolista za Danas uoči polufinala sa Italijom: Od svih velikana Srbija ima najmanju protekciju kod sudija, pritisak može samo da pomogne

Danas pre 2 sata
Bivši trener crveno-belih došao na meč sa Malme – Crvena zvezda (FOTO)

Bivši trener crveno-belih došao na meč sa Malme – Crvena zvezda (FOTO)

Danas pre 1 sat