Fico oštar prema EU: Slovački premijer je samit u Davosu opisao kao "izuzetno skupu večeru"

Večernje novosti pre 24 minuta
Fico oštar prema EU: Slovački premijer je samit u Davosu opisao kao "izuzetno skupu večeru"

EVROPSKA unija (EU) ne sme da se ignoriše, ali Slovačka takođe ne sme da bude saučesnik u nesposobnom rukovođenju Unijom, izjavio je danas slovački premijer Robert Fico.

FOTO: EPA Prema Ficu, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta organizovao je današnji sastanak lidera EU u Briselu kako bi umirio paniku u pojedinim državama članicama, prenosi TASR. Slovački premijer je samit opisao kao "izuzetno skupu večeru“ i da ne očekuje donošenje bilo kakvih odluka, dodajući da nije poznato kada će sastanak tačno biti završen. On je ponovio kritiku na račun rukovodstva EU, podsećajući da je otvoreno protestovao protiv imenovanja bivše
