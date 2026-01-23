Požar na Terazijama; Veliki broj vatrogasaca na terenu

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci velikog požara koji je izbio u zgradi na Terazijama, a prema navodima medija požar je izbio u hotelu.

U objavama se navodi da je zbog požara na Terazijama na terenu je čak devet vozila sa 32 vatrogasca, koji su lokalizovali požar. Ipak, prema pisanju "Telegrafa" požar zapravo nije izbio u samom hotelu, već u stambenoj zgradi koja se nalazi pored hotela. Prema saznanjima "Blica", do požara je došlo usped kvara na elektroinstalacijama. Uskoro opširnije...