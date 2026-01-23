Požar na Terazijama; Veliki broj vatrogasaca na terenu

B92 pre 15 minuta
Požar na Terazijama; Veliki broj vatrogasaca na terenu

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci velikog požara koji je izbio u zgradi na Terazijama, a prema navodima medija požar je izbio u hotelu.

U objavama se navodi da je zbog požara na Terazijama na terenu je čak devet vozila sa 32 vatrogasca, koji su lokalizovali požar. Ipak, prema pisanju "Telegrafa" požar zapravo nije izbio u samom hotelu, već u stambenoj zgradi koja se nalazi pored hotela. Prema saznanjima "Blica", do požara je došlo usped kvara na elektroinstalacijama. Uskoro opširnije...
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Ruski putnički avion bezbedno sleteo u Kini nakon što je izdao signal za pomoć

Ruski putnički avion bezbedno sleteo u Kini nakon što je izdao signal za pomoć

RTS pre 50 minuta
Drama na nebu! Ruski avion sa 238 putnika izdao signal za pomoć, neplanirano je sleteo u Kinu

Drama na nebu! Ruski avion sa 238 putnika izdao signal za pomoć, neplanirano je sleteo u Kinu

Blic pre 49 minuta
Okončana drama na nebu: Ruski avion sa 238 putnika sleteo u Kinu

Okončana drama na nebu: Ruski avion sa 238 putnika sleteo u Kinu

Mondo pre 49 minuta
Okončana drama na nebu iznad Kine: Ruski avion sa 238 putnika uspešno sleteo

Okončana drama na nebu iznad Kine: Ruski avion sa 238 putnika uspešno sleteo

Večernje novosti pre 49 minuta
Ruski putnički avion poslao poziv za pomoć iznad Kine, obavljeno prinudno sletanje

Ruski putnički avion poslao poziv za pomoć iznad Kine, obavljeno prinudno sletanje

N1 Info pre 1 sat
Zatresla se Panama: 5,1

Zatresla se Panama: 5,1

B92 pre 1 sat
Okončana drama iznad Kine; Ruski avion sa 238 putnika sleteo

Okončana drama iznad Kine; Ruski avion sa 238 putnika sleteo

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaIzboripožar

Svet, najnovije vesti »

Tramp: Velika flota SAD se kreće ka Iranu

Tramp: Velika flota SAD se kreće ka Iranu

Insajder pre 39 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

RTV pre 15 minuta
Medijapar: Tramp i njegova administracija grade medijsku propagandnu infrastrukturu

Medijapar: Tramp i njegova administracija grade medijsku propagandnu infrastrukturu

Beta pre 30 minuta
Tramp: Velika flota SAD se kreće ka Iranu

Tramp: Velika flota SAD se kreće ka Iranu

Danas pre 40 minuta
Tramp: „Velika flota SAD se kreće ka Iranu“

Tramp: „Velika flota SAD se kreće ka Iranu“

Serbian News Media pre 34 minuta