Pregovori Rusije i Ukrajine u kontrolisanim uslovima

B92 pre 28 minuta


Prve runda sastanka trilateralne radne grupe Rusije, SAD i Ukrajine o bezbednosnim pitanjima u Abu Dabiju održavaju se u zatvorenom formatu, bez planiranog prisustva medija, rekao je izvor za TASS.

"Mesto održavanja pregovora nije objavljeno, a ne očekuje se ni prisustvo medija. Barem je to strogi režim koji je na snazi za večeras", rekao je izvor, navodi agencija. Prema dopisniku TASS-a, situacija oko glavnih hotela i predsedničke palate u Abu Dabiju je mirna, a patrole nisu pojačane. Nijedan od hotela koji su kontaktirani nije čuo za mogući sastanak između delegacija, navodi agencija. U Abu Dabiju su danas počeli trilateralni razgovori Ukrajine, Rusije i
'Svaki 'Viktor' zaslužuje jedan šamar!' Traju pregovori Rusije, Ukrajine i SAD, Orbanu stigla poruka: 'Vaš gospodar u Moskvi neće trajati 100 godina čak i ako mu date svoje organe'

Blic pre 28 minuta
Pregovori Amerike, Rusije i Ukrajine traju već 2 sata! Sirene zavijaju u Kijevu, Zelenski dao odobrenje timu u Abu Dabiju: "Svi razumeju šta mora da se uradi"

Kurir pre 28 minuta
Pregovori o Ukrajini u abi Dabiju duboko iza kulisa Nigde medija, delegacije superskrivene, u hotelima kažu da nisu ni čuli za sastanak

Dnevnik pre 13 minuta
Prva runda pregovora o Ukrajini u UAE iza zatvorenih vrata

Politika pre 13 minuta
Novi detalji o 1. rundi pregovora u Abu Dabiju: Na tajnoj lokaciji, mediji nisu dobrodošli...

Telegraf pre 28 minuta
Kremlj objavio važan uslov ruske strane u pregovorima o Ukrajini

Pravda pre 33 minuta
U Emiratima u toku pregovori Rusije, Ukrajine i SAD

Sputnik pre 1 sat
Ukrajina Rusija

