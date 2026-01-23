Bez struje delovi 3 opštine u Beogradu Evo gde neće biti vode ceo dan: proverite da li je i vaša ulica na spisku

Građanima se preporučuje da pripreme posude sa vodom i isključe osetljive električne uređaje pre planiranih isključenja Grejanje u Beogradu funkcioniše uredno, a kvarovi se mogu prijaviti preko servisnog centra grada Beograda Elektrodistribucija Srbije za danas, 23. januar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u delovima 3 beogradske opštine, a bez vode ceo dan će ostati potrošači u delu jedne opštine. Proverite da li je i vaša ulica na