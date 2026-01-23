Delegacija Odbora za spoljne poslove EP sutra u Skupštini Srbije

Prvi sastanak zakazan je sa Elvirom Kovač za sutra u 8.30 časova Sa predstavnicima poslaničkih grupa opozicije će se sastati u 9.15 časova Delegacija Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta posetiće sutra Skupštinu Srbije i tokom posete će se sastati sa potpredsednicom parlamenta i predsednicom Odbora za evropske integracije Elvirom Kovač, kao i sa poslanicima vladajuće koalicije i opozicije. Prvi sastanak zakazan je sa Elvirom Kovač za sutra u 8.30 časova,