(Foto, video) Putin se sastao sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju: Razgovori trajali skoro četiri sata, oglasio se i Tramp

Putin se na početku sastanka rukovao sa članovima delegacije SAD i izrazio zadovoljstvo što ih vidi U saopštenju se navodi da je glavna tema je rešavanje ukrajinske krize Razgovori predsednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i biznismena Džareda Kušnera o ukrajinskoj krizi završeni su u Kremlju. Sastanak je trajao više od tri i po sata. Prema snimcima koje je objavio Kremlj, Putin se na početku sastanka rukovao