Jeziv napad na Voždovcu: Devojku (23) taksista dovezao u Urgentni centar, tvrdi da ju je napao partner

Blic pre 7 minuta
Jeziv napad na Voždovcu: Devojku (23) taksista dovezao u Urgentni centar, tvrdi da ju je napao partner
Devojka S. R. (23) primljena u Urgentni centar Devojci je konstatovana laka telesna povreda Devojka S. R. (23) primljena je jutros u Urgentni centar gde je izjavila da ju je napao emotivni partner na Voždovcu. Prema prvim informacijama devojka je oko 6 sati ujutru taksi vozilom dovezena u Urgentni centar. Kako je rekla lekarima, povrede je zadobila na Voždovcu, i da je navodno povređena od strane njenog emotivnog partnera. Lekari su odmah započeli zbrinjavanje i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Devojka povređena nožem na Voždovcu, zbrinuta u Urgentnom centru

Devojka povređena nožem na Voždovcu, zbrinuta u Urgentnom centru

Beta pre 7 minuta
Devojka povređena nožem na Voždovcu, zbrinuta u Urgentni centar

Devojka povređena nožem na Voždovcu, zbrinuta u Urgentni centar

Serbian News Media pre 1 sat
Stravičan napad na Voždovcu: Devojka (23) ubodena u lice, policiji otkrila ime napadača

Stravičan napad na Voždovcu: Devojka (23) ubodena u lice, policiji otkrila ime napadača

Nova pre 1 sat
Devojka povređena nožem na Voždovcu zbrinuta u Urgentnom centru: Potraga za osumnjičenim za napad i dalje u toku

Devojka povređena nožem na Voždovcu zbrinuta u Urgentnom centru: Potraga za osumnjičenim za napad i dalje u toku

Nova pre 1 sat
Devojka povređena nožem na Voždovcu, u toku potraga za napadačem

Devojka povređena nožem na Voždovcu, u toku potraga za napadačem

NIN pre 52 minuta
Devojka izbodena nožem na Voždovcu

Devojka izbodena nožem na Voždovcu

Vesti online pre 1 sat
Devojka ubodena na Voždovcu, traga se za napadačem

Devojka ubodena na Voždovcu, traga se za napadačem

Radio 021 pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Obraz

Hronika, najnovije vesti »

Devojka povređena nožem na Voždovcu, zbrinuta u Urgentnom centru

Devojka povređena nožem na Voždovcu, zbrinuta u Urgentnom centru

Beta pre 7 minuta
Jeziv napad na Voždovcu: Devojku (23) taksista dovezao u Urgentni centar, tvrdi da ju je napao partner

Jeziv napad na Voždovcu: Devojku (23) taksista dovezao u Urgentni centar, tvrdi da ju je napao partner

Blic pre 7 minuta
Slomljena grudna kost i pršljen, teško krvarenje pluća... Dečak (16) zadobio stravične povrede u Obrenovcu! "Zatekli ga…

Slomljena grudna kost i pršljen, teško krvarenje pluća... Dečak (16) zadobio stravične povrede u Obrenovcu! "Zatekli ga nepomičnog, vatrogasci sekli auto"

Kurir pre 2 minuta
Devojka povređena nožem na Voždovcu, zbrinuta u Urgentni centar

Devojka povređena nožem na Voždovcu, zbrinuta u Urgentni centar

Serbian News Media pre 1 sat
Devojka povređena nožem na Voždovcu zbrinuta u Urgentnom centru: Potraga za osumnjičenim za napad i dalje u toku

Devojka povređena nožem na Voždovcu zbrinuta u Urgentnom centru: Potraga za osumnjičenim za napad i dalje u toku

Nova pre 1 sat