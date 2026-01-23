RHMZ se upravo oglasio upozorenjem! Ono što nas očekuje sutra nosiće sve pred sobom

U nedelju predviđeno je vetrovito vreme sa olujnom košavom Na jugoistoku moguć zrnasti sneg i ledena kiša pri niskim temperaturama Iako nas narednih dana očekuje porast temperature i toplije vreme, u nedelju će biti vetrovito, uz olujnu košavu, poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). "Sutra ujutru ponegde će biti slab mraz, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana biće malo toplije, pre