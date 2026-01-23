U nedelju o ključnim pitanjima za Srbiju: Zakazana sednica vlade, Macut pozvao Vučića i Brnabić da prisustvuju

Sednica će početi u 11 časova, u Palati Srbija Poseban akcenat biće na realizaciji razvojnih i infrastrukturnih projekata Tematska sednica Vlade Republike Srbije, na kojoj će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Srbiju, biće održana u nedelju, 25. januara, a predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut na sednicu je pozvao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednicu Skupštine Anu Brnabić. Na sednici će biti razmatrana ključna pitanja od