Danas pre 43 minuta  |  Danas online
Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Botik van de Zandšulp na Australijan openu?

Novaka Đokovića očekuje duel trećeg kola Australijan opena protiv Botika van de Zandšulpa.

Ovaj meč je na programu u subotu od 9 časova ujutru po srednjoevropskom vremenu i otvoriće večernji program na „Rod Lejver areni“ u Melburnu. Novak i Botik do sada su se sastali dva puta, a rezultat je nerešen 1:1. Meč srpskog i holandskog tenisera prenosiće jedan od kanala „Eurosporta“. Đoković je do sada 10 puta osvajao Australijan open. Bonus video: Hotel u kojem je bio zatočen Novak Đoković
