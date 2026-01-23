Komandant Žandarmerije preminuo od srčanog udara nakon posete povređenom kolegi

Danas pre 26 minuta  |  Beta
Pukovnik Žandarmerije Bojan Dikić (45) preminuo je danas od posledica srčanog udara, objavila je Nova.rs.

Više medija navodi da je njemu pozlilo neposredno nakon što je u bolnici posetio povređenog kolegu. Više medija je objavilo da je Dikić, koji je pre desetak dana stupio na novu dužnost, doživeo infarkt, da je medicinska ekipa pokušavala da ga u vozilu Hitne pomoći reanimira, bez uspeha. Njegov prezimenjak, nekadašnji šef Žandarmerije Srbije i general u penziji Bratislav Dikić na svom Fejsbuku je objavio da je pukovnik Bojan Dikić završio srednju školu unutrašnjih
