Komandant Žandarmerije preminuo od srčanog udara nakon posete povređenom kolegi

Pukovnik Žandarmerije Bojan Dikić (45) preminuo je danas od posledica srčanog udara, objavila je Nova.rs.

Više medija navodi da je njemu pozlilo neposredno nakon što je u bolnici posetio povređenog kolegu. Više medija je objavilo da je Dikić, koji je pre desetak dana stupio na novu dužnost, doživeo infarkt, da je medicinska ekipa pokušavala da ga u vozilu Hitne pomoći reanimira, bez uspeha. Njegov prezimenjak, nekadašnji šef Žandarmerije Srbije i general u penziji Bratislav Dikić na svom Fejsbuku je objavio da je pukovnik Bojan Dikić završio srednju školu unutrašnjih