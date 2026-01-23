Petković i Bisljimi potvrdili da je večeras održan prvi sastanak Zajedničke komisije za nestale osobe

Glavni pregovarač Beograda u dijalogu sa Prištinom Petar Petković potvrdio je večeras da je u Briselu održan prvi sastanak Zajedničke komisije za primenu deklaracije o nestalim osobama, zbog čega se nada da će se ubrzati i ostale aktivnosti kada je reč o rasvetljavanju sudbine nestalih.

Petković je novinarima u Briselu rekao da je zajednička komisija održana na nivou glavnih pregovarača, posle celodnevnih sastanaka u Briselu Prema njegovim rečima, radi se o rasvetljavanju sudbine 1.589 nestalih osoba posle sukob na Kosovu, od kojih su 567 srpske nacionalnosti. Petković je dodao da je na sastanku sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom razgovarao o formiranju Zajednice srpskih opština i da su govorili o teškom položaju srpske