Petković i Bisljimi potvrdili da je večeras održan prvi sastanak Zajedničke komisije za nestale osobe

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Petković i Bisljimi potvrdili da je večeras održan prvi sastanak Zajedničke komisije za nestale osobe

Glavni pregovarač Beograda u dijalogu sa Prištinom Petar Petković potvrdio je večeras da je u Briselu održan prvi sastanak Zajedničke komisije za primenu deklaracije o nestalim osobama, zbog čega se nada da će se ubrzati i ostale aktivnosti kada je reč o rasvetljavanju sudbine nestalih.

Petković je novinarima u Briselu rekao da je zajednička komisija održana na nivou glavnih pregovarača, posle celodnevnih sastanaka u Briselu Prema njegovim rečima, radi se o rasvetljavanju sudbine 1.589 nestalih osoba posle sukob na Kosovu, od kojih su 567 srpske nacionalnosti. Petković je dodao da je na sastanku sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom razgovarao o formiranju Zajednice srpskih opština i da su govorili o teškom položaju srpske
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Petković: Razgovori u Briselu bili teški, insistirao sam na hitnom formiranju ZSO (video)

Petković: Razgovori u Briselu bili teški, insistirao sam na hitnom formiranju ZSO (video)

Blic pre 4 sati
Nestale osobe tema današnjih razgovora pregoverača Beograda i Prištine

Nestale osobe tema današnjih razgovora pregoverača Beograda i Prištine

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoEvropska UnijaBriselPriština

Politika, najnovije vesti »

Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10 časova

Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10 časova

Danas pre 8 minuta
Šta znači pobeda

Šta znači pobeda

Radar pre 1 sat
Završen protest u Novom sadu, poručeno: "Vidimo sutra i svaki naredni dan"

Završen protest u Novom sadu, poručeno: "Vidimo sutra i svaki naredni dan"

Novi magazin pre 57 minuta
Delegacija Odbora za spoljne poslove EP sutra u Skupštini Srbije

Delegacija Odbora za spoljne poslove EP sutra u Skupštini Srbije

Blic pre 3 sata
Kosovo: Okončano ponovno prebrojavanje glasova u 11 opština

Kosovo: Okončano ponovno prebrojavanje glasova u 11 opština

Danas pre 3 sata