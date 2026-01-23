Preminula Mirjana Šakota, istoričarka umetnosti i vodeći autoritet za riznice srpskih manastira

U Beogradu je juče, 21. januara 2026., u 99. godini života preminula Mirjana (Teodorović) Šakota, istaknuta srpska istoričarka umetnosti i vodeći stručnjak za riznice srpskih manastira, među kojima su Visoki Dečani i Studenica.

Od nje se večeras opraštaju i u Visokim Dečanima, ističući njen nemerljiv doprinos očuvanju kulturno-istorijsko-duhovnog blaga Srpske pravoslavne crkve. Rođena 1927. godine u Somboru, Šakota je studirala istoriju umetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala 1953. godine sa zapaženim uspehom. Nakon studija posvetila se očuvanju kulturne baštine, radeći kao kustos u Institutu za zaštitu i naučno proučavanje spomenika
