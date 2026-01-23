Račun za struju vam je ogroman? Krivi su ovi „tihi potrošači“ kojih niste ni svesni

Račun za električnu energiju raste, iako imate utisak da struju koristite štedljivo.

Gasite svetla, veš perete racionalno, a rernu uključujete retko, ali iznos na računu iz meseca u mesec i dalje ostaje visok. Razlog su takozvani tihi potrošači struje, uređaji koji rade stalno, često nečujno i neprimetno, ali zajedno mogu da čine i do 30 odsto ukupne potrošnje u domaćinstvu. Evropske energetske agencije upozoravaju da moderna domaćinstva danas imaju više stalnih potrošača nego ikada ranije, jer su stanovi puni pametnih, digitalnih i uređaja u