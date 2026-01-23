Slovačka i zloupotreba sredstava EU: Da se opiše lopovluk lišen svakog moralnog kompasa uvedena je nova reč u rečniku

Danas pre 32 minuta  |  S. D.
U nedavnim godišnjim rezimeima slovačkih medija, rastuća zabrinutost zbog pogoršanja ekonomskih izgleda zemlje i sve veće ogorčenosti zbog zvanične korupcije sažeta je u jednoj reči: slayáda.

Ovaj neologizam – koji znači nešto između „ubiti“ (u smislu „razbiti“, „pobiti konkurenciju“) i „super kul“ – nenamerno je postao popularan zahvaljujući mladoj muzičarki-influeserki, koja ga je upotrebila dok se hvalila novinaru o znatno precenjenoj kupovini zemljišta, finansiranoj iz poreskih sredstava i EU fondova. Glavni korisnik je bila firma njenog dobro povezanog oca (ona je takođe članica odbora), koja je dobila oko 10 miliona evra više nego što je parcela
