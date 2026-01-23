„To je postala geopolitička nužnost“: Fon der Lajen najavila veća ulaganja u Grenland i bezbednost Arktika

Danas pre 3 sata  |  Beta
„To je postala geopolitička nužnost“: Fon der Lajen najavila veća ulaganja u Grenland i bezbednost Arktika

Evropska komisija će uskoro predstaviti veliki investicioni paket za Grenland, najavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, rekavši da će EU produbiti saradnju sa SAD i drugim partnerima na jačanju arktičke bezbednosti.

Na konferenciji posle vanrednog samita EU kasno sinoć, Fon der Lajen je rekla da je EU nedovoljno ulagala u arktički region i njegovu bezbednost i da je sada vreme da se investicije povećaju. „Trenutno radimo na jačanju odnosa EU sa Grenlandom i u okviru toga Komisija će uskoro predložiti značajan paket investicija“, kazala je ona i dodala da je predloženo da u narednom budžetu EU od 2028. godine bude udvostručena finansijska pomoć Grenlandu. Pored investicija, Fon
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Fon der Lajen najavila veća ulaganja u Grenland i bezbednost Arktika

Fon der Lajen najavila veća ulaganja u Grenland i bezbednost Arktika

Serbian News Media pre 1 sat
Lideri EU sinoć odžali hitan sastanak zbog Trampovih pretnji, evo šta su se dogovorili: "Imamo spreman odgovor"

Lideri EU sinoć odžali hitan sastanak zbog Trampovih pretnji, evo šta su se dogovorili: "Imamo spreman odgovor"

Blic pre 1 sat
Evropska komisija spremna da primeni trgovinski sporazum s Merkosurom, uprkos odlaganja ratifikacije

Evropska komisija spremna da primeni trgovinski sporazum s Merkosurom, uprkos odlaganja ratifikacije

NIN pre 2 sata
"Uskoro značajan paket investicija za Grenland" Predsednica Evropske komisije najavila veća ulaganja u dansku teritoriju i…

"Uskoro značajan paket investicija za Grenland" Predsednica Evropske komisije najavila veća ulaganja u dansku teritoriju i bezbednost Arktika (foto)

Kurir pre 2 sata
Košta pozdravio američko povlačenje pretećih carina, preneo podršku EU Danskoj i Grenlandu

Košta pozdravio američko povlačenje pretećih carina, preneo podršku EU Danskoj i Grenlandu

Serbian News Media pre 3 sata
Fon der Lajen najavila veća ulaganja u Grenland i bezbednost Arktika

Fon der Lajen najavila veća ulaganja u Grenland i bezbednost Arktika

Nedeljnik pre 2 sata
Košta pozdravio američko povlačenje pretećih carina, preneo podršku EU Danskoj i Grenlandu

Košta pozdravio američko povlačenje pretećih carina, preneo podršku EU Danskoj i Grenlandu

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetEUEvropska komisijaGrenland

Svet, najnovije vesti »

Evropska unija u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

Evropska unija u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

Insajder pre 33 minuta
Micotakis odbacio Trampov Odbor za mir kao suprotan mandatu UN

Micotakis odbacio Trampov Odbor za mir kao suprotan mandatu UN

Insajder pre 3 minuta
EU u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

EU u Ukrajini instalira generatore za vanredne situacije

RTV pre 28 minuta
EU hitno šalje Ukrajini 447 elektro-generatora

EU hitno šalje Ukrajini 447 elektro-generatora

Danas pre 14 minuta
Izvor: U Abu Dabiju počeo trilateralni sastanak između Ukrajine, Rusije i SAD

Izvor: U Abu Dabiju počeo trilateralni sastanak između Ukrajine, Rusije i SAD

RTV pre 9 minuta