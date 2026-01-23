Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10 časova

Skupštinska sednica na kojoj se raspravlja o 25 tačaka, među kojima je pet pravosudnih zakona, završena je danas nešto posle 18 časova, a nastavak je najavljen za utorak, 27. januar od 10 sati.

Poslanici su danas raspravljali o amandmanima na izmene pravosudnih zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić i polemisali o dolasku delegacije evroparlamentaraca u Beograd. Popodnevnu raspravu u skupštini Srbije o amandmanima na predložene izmene pravosudnih zakona obeležila je polemika van dnevnog reda u kojoj su poslanici najviše govorili o poseti delegacije Evropskog parlamenta, ali i o fotografijama na kojima