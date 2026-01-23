Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10 časova

Danas pre 8 minuta  |  Beta
Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10 časova

Skupštinska sednica na kojoj se raspravlja o 25 tačaka, među kojima je pet pravosudnih zakona, završena je danas nešto posle 18 časova, a nastavak je najavljen za utorak, 27. januar od 10 sati.

Poslanici su danas raspravljali o amandmanima na izmene pravosudnih zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić i polemisali o dolasku delegacije evroparlamentaraca u Beograd. Popodnevnu raspravu u skupštini Srbije o amandmanima na predložene izmene pravosudnih zakona obeležila je polemika van dnevnog reda u kojoj su poslanici najviše govorili o poseti delegacije Evropskog parlamenta, ali i o fotografijama na kojima
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Delegacija Odbora za spoljne poslove EP sutra u Skupštini Srbije

Delegacija Odbora za spoljne poslove EP sutra u Skupštini Srbije

Blic pre 3 sata
Grbović o dolasku misije Evropskog parlamenta: Mi ne tražimo pomoć za opoziciju, već za građane

Grbović o dolasku misije Evropskog parlamenta: Mi ne tražimo pomoć za opoziciju, već za građane

Danas pre 2 sata
Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Danas pre 3 sata
Vučić poziva „političke protivnike“ na razgovor o tome gde je mesto Srbije u svetu danas: Da li je očekivao ovakav odgovor?…

Vučić poziva „političke protivnike“ na razgovor o tome gde je mesto Srbije u svetu danas: Da li je očekivao ovakav odgovor?

Danas pre 5 sati
SSP o izboru Petrova: Ustavni sud i zvanično pretvoren u još jednu ekspozituru SNS režima

SSP o izboru Petrova: Ustavni sud i zvanično pretvoren u još jednu ekspozituru SNS režima

Danas pre 6 sati
Tim Tonina Picule demantuje da delegacija izbegava izložbu o Jasenovcu u Skupštini

Tim Tonina Picule demantuje da delegacija izbegava izložbu o Jasenovcu u Skupštini

Radio sto plus pre 1 dan
Stefanović i Grbović o poseti evroparlamentaraca: SNS pokazuje svoje pravo "radikalsko lice", ali i nervozu

Stefanović i Grbović o poseti evroparlamentaraca: SNS pokazuje svoje pravo "radikalsko lice", ali i nervozu

N1 Info pre 3 sata

Ključne reči

Skupština SrbijeTužilaštvoSrpska napredna strankaSNS

Politika, najnovije vesti »

Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10 časova

Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10 časova

Danas pre 8 minuta
Šta znači pobeda

Šta znači pobeda

Radar pre 1 sat
Završen protest u Novom sadu, poručeno: "Vidimo sutra i svaki naredni dan"

Završen protest u Novom sadu, poručeno: "Vidimo sutra i svaki naredni dan"

Novi magazin pre 58 minuta
Delegacija Odbora za spoljne poslove EP sutra u Skupštini Srbije

Delegacija Odbora za spoljne poslove EP sutra u Skupštini Srbije

Blic pre 3 sata
Kosovo: Okončano ponovno prebrojavanje glasova u 11 opština

Kosovo: Okončano ponovno prebrojavanje glasova u 11 opština

Danas pre 3 sata