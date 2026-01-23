Predstavnici opozicije na sastanku sa delegacijom EP, Lazović: Usloviti povlačenje sredstava iz Plana rasta

Predstavnici opozicionih poslaničkih grupa danas su, nakon sastanka sa delegacijom Evropskog parlamenta (EP), u Skupštini Srbije održali konferenciju za novinare, na kojoj su preneli da su na sastanku izneli kritike na račun vlasti, predloga pravosudnih zakona koji su u skupštinskoj proceduri, procesa izbora REM-a i govorili o navodnoj represiji nad građanima. Poslanik Zeleno levog fronta Radomir Lazović rekao je da su na sastanku tražili da Srbiju bude uslovljena