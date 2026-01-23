Predstavnici opozicije na sastanku sa delegacijom EP, Lazović: Usloviti povlačenje sredstava iz Plana rasta

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Predstavnici opozicije na sastanku sa delegacijom EP, Lazović: Usloviti povlačenje sredstava iz Plana rasta
Predstavnici opozicionih poslaničkih grupa danas su, nakon sastanka sa delegacijom Evropskog parlamenta (EP), u Skupštini Srbije održali konferenciju za novinare, na kojoj su preneli da su na sastanku izneli kritike na račun vlasti, predloga pravosudnih zakona koji su u skupštinskoj proceduri, procesa izbora REM-a i govorili o navodnoj represiji nad građanima. Poslanik Zeleno levog fronta Radomir Lazović rekao je da su na sastanku tražili da Srbiju bude uslovljena
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Opozicija iznela predloge pred evroparlamentarce: Usloviti povlačenje novca iz fondova i uvesti sankcije funkcionerima SNS

Opozicija iznela predloge pred evroparlamentarce: Usloviti povlačenje novca iz fondova i uvesti sankcije funkcionerima SNS

N1 Info pre 1 sat
Deo opozicije posle sastanka sa delegacijom EP: Problemi u pravosuđu i medijima, represija prema građanima

Deo opozicije posle sastanka sa delegacijom EP: Problemi u pravosuđu i medijima, represija prema građanima

RTS pre 4 sati
Opozicija tražila od misije EP povlačenje novca iz fondova i sankcije funkcionerima SNS

Opozicija tražila od misije EP povlačenje novca iz fondova i sankcije funkcionerima SNS

Pravda pre 5 sati
Šta je objavila Skupština Srbije o sastanku misije EP sa poslanicima opozicije?

Šta je objavila Skupština Srbije o sastanku misije EP sa poslanicima opozicije?

Danas pre 4 sati
Tepić s evroparlamentarcima: Stanje u društvu na ivici sukoba, čistke u policiji, pravosuđu, građanima potrebna podrška EU…

Tepić s evroparlamentarcima: Stanje u društvu na ivici sukoba, čistke u policiji, pravosuđu, građanima potrebna podrška EU

N1 Info pre 6 sati
Biztron (ESN): Promena vlasti se dešava na izborima, a ne na ulicama

Biztron (ESN): Promena vlasti se dešava na izborima, a ne na ulicama

RTV pre 6 sati
Opozicioni poslanici o sastanku sa delegacijom Evropskog parlamenta

Opozicioni poslanici o sastanku sa delegacijom Evropskog parlamenta

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeIzboriRadomir LazovićOpozicijaREMEvroparlamentarci

Politika, najnovije vesti »

Radomir Lazović napadnut ispred Skupštine: „Svi koji žele da se obračunaju, znaju gde mogu da me nađu“

Radomir Lazović napadnut ispred Skupštine: „Svi koji žele da se obračunaju, znaju gde mogu da me nađu“

Danas pre 39 minuta
Aljbin Kurti objasnio šta ga povezuje sa Aristotelom, Kantom i Milom

Aljbin Kurti objasnio šta ga povezuje sa Aristotelom, Kantom i Milom

Danas pre 1 sat
"Znali smo da je loše, ali ovoliko nismo mogli da zamislimo": Cvijić o utisku poslanika EP

"Znali smo da je loše, ali ovoliko nismo mogli da zamislimo": Cvijić o utisku poslanika EP

N1 Info pre 18 minuta
Napadnut Radomir Lazović ispred Skupštine

Napadnut Radomir Lazović ispred Skupštine

N1 Info pre 23 minuta
Brnabić: Produžena licenca za rad NIS-u do 20. februara (VIDEO)

Brnabić: Produžena licenca za rad NIS-u do 20. februara (VIDEO)

Insajder pre 28 minuta