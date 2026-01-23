Vasilije Kostov pomera granice evropskog fudbala: Najmlađi fudbaler sa dva gola u Ligi Evrope!

Sjajan period karijere za tinejdžera! Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su izuzetno važnu pobedu na gostovanju Malmeu, savladavši domaćina minimalnim rezultatom u okviru sedmog kola ligaške faze Lige Evrope.

Junak trijumfa crveno-belih bio je Vasilije Kostov, koji je postigao jedini i odlučujući pogodak na meču, ujedno svoj drugi gol u ovogodišnjem izdanju Lige Evrope. Talentovani vezista zatresao je mrežu već u 16. minutu i doneo prednost Zvezdi, koja se ispostavila kao konačna i dovoljna za osvajanje izuzetno važna tri boda na evropskoj sceni. Kostov je ovim pogotkom nastavio sjajnu formu u Ligi Evrope. Podsetimo, u oktobru prošle godine bio je strelac izjednačujućeg