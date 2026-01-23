Kragujevac odao poštu žrtvama Novosadske racije

iKragujevac pre 1 sat
Kragujevac odao poštu žrtvama Novosadske racije

Na Keju žrtava racije u Novom Sadu, kod spomen-skulpture „Porodica“, danas je obeležena 84. godišnjica Novosadske racije, jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom Drugog svetskog rata. U periodu od 21. do 23. januara 1942. godine, tokom akcije mađarskih okupacionih snaga, žandarmerije i policije, život je izgubilo više od 1.300 nevinih civila, mahom Srba, Jevreja i Roma, čija su tela bačena u Dunav.

Komemoraciji je, u ime Grada Kragujevca, prisustvovao gradonačelnik Nikola Dašić, koji je tom prilikom položio venac i odao poštu stradalima. Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Dašić istakao je da ovakva okupljanja imaju dubok značaj za očuvanje kolektivnog pamćenja i međugradske solidarnosti. Kako je naveo, Kragujevac, grad koji nosi sopstveno bolno iskustvo stradanja iz Drugog svetskog rata, razume patnju Novog Sada i važnost zajedničkog, dostojanstvenog
Otvori na ikragujevac.com

Povezane vesti »

Održan pomen žrtvama Novosadske racije kod spomenika „Porodica“

Održan pomen žrtvama Novosadske racije kod spomenika „Porodica“

NoviSad.com pre 30 minuta
Kragujevac odao počast žrtvama Novosadske racije na obeležavanju 84. godišnjice pogroma

Kragujevac odao počast žrtvama Novosadske racije na obeležavanju 84. godišnjice pogroma

Serbian News Media pre 1 sat
Pomenom i polaganjem venaca obeležena 84. godišnjica Novosadske racije

Pomenom i polaganjem venaca obeležena 84. godišnjica Novosadske racije

RTS pre 1 sat
(Foto) Pomenom i polaganjem venaca obeležene 84 godine od Novosadske racije

(Foto) Pomenom i polaganjem venaca obeležene 84 godine od Novosadske racije

Newsmax Balkans pre 5 sati
Pomenom i polaganjem venaca obeleženo 84 godine od Novosadske racije

Pomenom i polaganjem venaca obeleženo 84 godine od Novosadske racije

Sputnik pre 4 sati
Vučević: Novosadska racija da bude opomena da fašističko zlo ne sme da se ponovi

Vučević: Novosadska racija da bude opomena da fašističko zlo ne sme da se ponovi

Euronews pre 4 sati
Vučević prisustvovao obeležavanju godišnjice Novosadske racije: To je opomena za celo čovečanstvo

Vučević prisustvovao obeležavanju godišnjice Novosadske racije: To je opomena za celo čovečanstvo

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadDunavžandarmerijaKragujevacNikola Dašić

Vojvodina, najnovije vesti »

Uprava Filozofskog fakulteta obećala da će tražiti pojašnjenje za Kleut, zaposleni nemaju poverenja

Uprava Filozofskog fakulteta obećala da će tražiti pojašnjenje za Kleut, zaposleni nemaju poverenja

Nedeljnik pre 1 sat
Održan pomen žrtvama Novosadske racije kod spomenika „Porodica“

Održan pomen žrtvama Novosadske racije kod spomenika „Porodica“

NoviSad.com pre 30 minuta
Kragujevac odao počast žrtvama Novosadske racije na obeležavanju 84. godišnjice pogroma

Kragujevac odao počast žrtvama Novosadske racije na obeležavanju 84. godišnjice pogroma

Serbian News Media pre 1 sat
Tišina, sveće i sećanje: Kod Žalosne vrbe odana počast žrtvama Novosadske racije

Tišina, sveće i sećanje: Kod Žalosne vrbe odana počast žrtvama Novosadske racije

Moj Novi Sad pre 40 minuta
Novi Sad pokazuje da je režim u strahu i od najmanje pobune, smatra Nemanja Radonjić

Novi Sad pokazuje da je režim u strahu i od najmanje pobune, smatra Nemanja Radonjić

Mašina pre 1 sat