Kragujevac odao poštu žrtvama Novosadske racije

Na Keju žrtava racije u Novom Sadu, kod spomen-skulpture „Porodica“, danas je obeležena 84. godišnjica Novosadske racije, jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom Drugog svetskog rata. U periodu od 21. do 23. januara 1942. godine, tokom akcije mađarskih okupacionih snaga, žandarmerije i policije, život je izgubilo više od 1.300 nevinih civila, mahom Srba, Jevreja i Roma, čija su tela bačena u Dunav.

Komemoraciji je, u ime Grada Kragujevca, prisustvovao gradonačelnik Nikola Dašić, koji je tom prilikom položio venac i odao poštu stradalima. Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Dašić istakao je da ovakva okupljanja imaju dubok značaj za očuvanje kolektivnog pamćenja i međugradske solidarnosti. Kako je naveo, Kragujevac, grad koji nosi sopstveno bolno iskustvo stradanja iz Drugog svetskog rata, razume patnju Novog Sada i važnost zajedničkog, dostojanstvenog