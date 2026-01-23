Broker Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Insajder pre 1 sat
Broker Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Broker Branislav Jorgić izjavio je danas da je važno da Srbija otkupi još pet odsto akcija NIS-a kako bi, sa više od 34 odsto vlasništva, mogla da blokira odluke koje se donose dvotrećinskom većinom i ocenio da ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije vredi oko 1,85 milijardi evra.

Prema Jorgićevim rečima, knjigovodstvena vrednost NIS-a iznosila je 3,3 milijarde evra na kraju 2023. godine, što bi značilo da 56,15 odsto ruskog udela, koji je predmet prodaje, vredi oko 1,85 milijardi evra. "Po mom mišljenju, cena će se kretati oko 1,8 milijardi evra, plus-minus 100 do 200 miliona evra", rekao je Jorgić za RTS. On je istakao da će ta sredstva najverovatnije biti isplaćena na takozvani ''escrow'' račun. Reč je o računu posebne namene koji se gasi
