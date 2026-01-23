Danas oblačno vreme sa temperaturama do deset stepeni, u nedelju na jugu Banata orkanski vetrovi

Vreme u Srbiji danas biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku i severu Vojvodine tokom celog dana oblačno, uz najvišu temperaturu od jedan stepen na severozapadu i istoku do deset stepeni u centralnim i južnim krajevima zemlje, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, koji će uveče i tokom noći u košavskom području biti u pojačanju. Prema proignozi RHMZ, narednih dana očekuje se toplije vreme, ali uz olujnu košavu tokom vikenda. Promenljivo oblačno, uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura, biće u većem delu Srbije. U košavskom području jugoistočni vetar će sutra biti u daljem pojačanju, sa najjačim udarima u nedelju, kada će imati olujne, a na jugu Banata i orkanske udare -