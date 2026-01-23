Šefica delegacije EP u Beogradu rekla je da su dobili zabrinjavajuće izveštaje o postupanju prema demonstrantima i zatražila istragu

Članovi delegacije Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta borave u Beogradu kako bi utvrdili činjenično stanje u vezi sa društveno-političkom krizom u Srbiji. Marta Temido, šefica delegacije, rekla je na konferenciji da su dobili „zabrinjavajuće izveštaje o postupanju prema demonstrantima“ i pozvala je „na istragu i sprečavanje nepotrebne upotrebe sile“.

"Sloboda govora je suštinsko pravo, a demonstranti i novinari moraju imati mogućnost da slobodno obavljaju svoj posao. Takođe, imamo izveštaje o administrativnim i finansijskim pritiscima na obrazovni sektor", istakla je ona. Dodala je da je ova misija unapred bila najavljena na uobičajen način i da su se u Srbiji osećali dobrodošlo. "Podržavamo pristupanje Srbije Evropskoj uniji i smatramo da je sada pravi trenutak za proširenje, ali napredak zavisi od procesa
