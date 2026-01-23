Zelenski: Dogovorio sam se sa Trampom da Ukrajina dobije rakete za Patriot

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da se sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, dogovorio da Sjedinjene Američke Države isporuče Ukrajini rakete za sistem Patriot.

"Razgovarao sam sa predsednikom Trampom i dobio sam, neću reći koliko, raketa PAC-3 za Patriot", rekao je Zelenski tokom razgovora sa mladima na Nacionalnom forumu talentovane omladine, odgovarajući na pitanja o rezultatima svoje posete Davosu, prenosi Ukrinform. Zelenski je kazao da je njegova poseta Davosu bila usmerena i na globalna pitanja, i na rešavanje konkretnih zadataka. "Razgovarali smo o globalnim stvarima, ali smo rešili pitanje koje jasno odgovara na