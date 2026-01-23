Zelenski: Dogovorio sam se sa Trampom da Ukrajina dobije rakete za Patriot
Insajder pre 50 minuta
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da se sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, dogovorio da Sjedinjene Američke Države isporuče Ukrajini rakete za sistem Patriot.
"Razgovarao sam sa predsednikom Trampom i dobio sam, neću reći koliko, raketa PAC-3 za Patriot", rekao je Zelenski tokom razgovora sa mladima na Nacionalnom forumu talentovane omladine, odgovarajući na pitanja o rezultatima svoje posete Davosu, prenosi Ukrinform. Zelenski je kazao da je njegova poseta Davosu bila usmerena i na globalna pitanja, i na rešavanje konkretnih zadataka. "Razgovarali smo o globalnim stvarima, ali smo rešili pitanje koje jasno odgovara na