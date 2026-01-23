Uživo: Prvi snimak sa sastanka u Abu Dabiju, završeni pregovori, oglasila se Bela kuća! Evo šta su rekli o ishodu, Zelenski: "Ovo dugo nismo imali" (video)

Kurir pre 4 minuta
Uživo: Prvi snimak sa sastanka u Abu Dabiju, završeni pregovori, oglasila se Bela kuća! Evo šta su rekli o ishodu, Zelenski…

Od najnovijeg Hronološki Prema Telegram kanalu Ukraine Context, nezvaničnom kanalu koji prati rat u Ukrajini i diplomatska dešavanja, današnji pregovori između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država u Abu Dabiju bili su teški, ali relativno konstruktivni.

Kako autori kanala navode, za razliku od prethodnih ruskih delegacija, ovog puta „gotovo niko od ruskih pregovarača nije pokušao da se pravi glup ili da pregovore pretvori u lažno predavanje iz istorije“. Na platformi X pojavio se prvi snimak trilateralnog sastanka ruske, ukrajinske i američke delegacije u Abu Dabiju sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom u Abu Dabiju. Američku delegaciju predstavljaju Džared Kušner, zet
