Novi Sad pokazuje da je režim u strahu i od najmanje pobune, smatra Nemanja Radonjić

Danas je na Nastavno-naučnoj sednici Filozofskog fakulteta u Novom Sadu donet zaključak da će Fakultet podržati urgenciju Upravnom sudu da donese privremenu meru i potencijalno vrati Kleut na posao do konačne sudske odluke. Otpuštanje i politički progon Kleut, kao i policijska intervencija nad studentima ogoljavaju strah režima i od najmanje pobune, smatra docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Nemanja Radonjić.

Burno je bilo danas na sednici Nastavno-naučnog veća na Filozofskom fakultetu na kojoj je bilo reči o slučaju nedavno otpuštene profesorke Jelene Kleut. Donet je zaključak da će Fakultet podržati urgenciju Upravnom sudu da donese privremenu meru i potencijalno vrati Kleut na posao do konačne sudske odluke. Deo Nastavno-naučnog veća smatra da Dekanat ne zastupa interese svojih zaposlenih. Oni preispituju kako je Filozofski fakultet glasao na sednici proširenog