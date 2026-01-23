Novi Sad pokazuje da je režim u strahu i od najmanje pobune, smatra Nemanja Radonjić

Mašina pre 2 sata  |  Mašina
Novi Sad pokazuje da je režim u strahu i od najmanje pobune, smatra Nemanja Radonjić

Danas je na Nastavno-naučnoj sednici Filozofskog fakulteta u Novom Sadu donet zaključak da će Fakultet podržati urgenciju Upravnom sudu da donese privremenu meru i potencijalno vrati Kleut na posao do konačne sudske odluke. Otpuštanje i politički progon Kleut, kao i policijska intervencija nad studentima ogoljavaju strah režima i od najmanje pobune, smatra docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Nemanja Radonjić.

Burno je bilo danas na sednici Nastavno-naučnog veća na Filozofskom fakultetu na kojoj je bilo reči o slučaju nedavno otpuštene profesorke Jelene Kleut. Donet je zaključak da će Fakultet podržati urgenciju Upravnom sudu da donese privremenu meru i potencijalno vrati Kleut na posao do konačne sudske odluke. Deo Nastavno-naučnog veća smatra da Dekanat ne zastupa interese svojih zaposlenih. Oni preispituju kako je Filozofski fakultet glasao na sednici proširenog
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

Uprava Filozofskog fakulteta obećala da će tražiti pojašnjenje za Kleut, zaposleni nemaju poverenja

Uprava Filozofskog fakulteta obećala da će tražiti pojašnjenje za Kleut, zaposleni nemaju poverenja

Nedeljnik pre 1 sat
Novosadski studenti bojkotuju nastavu: Otkaz profesorki i policija na fakultetu kao crvena linija

Novosadski studenti bojkotuju nastavu: Otkaz profesorki i policija na fakultetu kao crvena linija

NIN pre 2 sata
Uprava Filozofskog obećala da će tražiti pojašnjenje za Kleut, zaposleni nemaju poverenja

Uprava Filozofskog obećala da će tražiti pojašnjenje za Kleut, zaposleni nemaju poverenja

Serbian News Media pre 1 sat
Uprava Filozofskog obećala da će tražiti pojašnjenje za profesorku Kleut, zaposleni nemaju poverenja

Uprava Filozofskog obećala da će tražiti pojašnjenje za profesorku Kleut, zaposleni nemaju poverenja

Novi magazin pre 1 sat
Uprava Filozofskog fakulteta obećala da će obavestiti Upravni sud o potrebi angažovanja profesorke Jelene Kleut

Uprava Filozofskog fakulteta obećala da će obavestiti Upravni sud o potrebi angažovanja profesorke Jelene Kleut

Newsmax Balkans pre 3 sata
Nastavno-naučno veće Filozofskog fakulteta obećalo da će sudu dostaviti pojašnjenja o Jeleni Kleut

Nastavno-naučno veće Filozofskog fakulteta obećalo da će sudu dostaviti pojašnjenja o Jeleni Kleut

RTS pre 3 sata
Studentkinja Filozofskog fakulteta nakon Nastavno-naučnog veća: Nismo dobili nijedan odgovor, bojkot do povratka profesorke…

Studentkinja Filozofskog fakulteta nakon Nastavno-naučnog veća: Nismo dobili nijedan odgovor, bojkot do povratka profesorke Kleut

Insajder pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSNSstudentiprotestfilozofski fakultetjelena kleut

Vojvodina, najnovije vesti »

Održan pomen žrtvama Novosadske racije kod spomenika „Porodica“

Održan pomen žrtvama Novosadske racije kod spomenika „Porodica“

NoviSad.com pre 30 minuta
Uprava Filozofskog fakulteta obećala da će tražiti pojašnjenje za Kleut, zaposleni nemaju poverenja

Uprava Filozofskog fakulteta obećala da će tražiti pojašnjenje za Kleut, zaposleni nemaju poverenja

Nedeljnik pre 1 sat
Kragujevac odao počast žrtvama Novosadske racije na obeležavanju 84. godišnjice pogroma

Kragujevac odao počast žrtvama Novosadske racije na obeležavanju 84. godišnjice pogroma

Serbian News Media pre 1 sat
Tišina, sveće i sećanje: Kod Žalosne vrbe odana počast žrtvama Novosadske racije

Tišina, sveće i sećanje: Kod Žalosne vrbe odana počast žrtvama Novosadske racije

Moj Novi Sad pre 40 minuta
Novi Sad pokazuje da je režim u strahu i od najmanje pobune, smatra Nemanja Radonjić

Novi Sad pokazuje da je režim u strahu i od najmanje pobune, smatra Nemanja Radonjić

Mašina pre 2 sata