Lančani udesi paralisali auto-put ka Novom Sadu: Sve stoji, srča rasuta po kolovozu (video)

Mondo pre 6 sati  |  Tamara Birešić
Lančani udesi paralisali auto-put ka Novom Sadu: Sve stoji, srča rasuta po kolovozu (video)

Na videu koji je objavila stranica 192.rs vidi se više putničkih vozila koji su sleteli sa kolovoza, dok su delovi slupanih vozila rasuti po kolovozu.

Za sada se saobraćaj odvija usporeno. Kolovoz je mokar i vidno klizav, a vremenski uslovi su loši, sa smanjenom vidljivošću, što je najverovatnije doprinelo lancu saobraćajnih nezgoda. Vozačima se savetuje maksimalan oprez, smanjenje brzine i prilagođavanje vožnje uslovima na putu, jer se saobraćaj na ovoj deonici odvija usporeno. BONUS VIDEO:
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

U današnjem sudaru teško povređene tri osobe

U današnjem sudaru teško povređene tri osobe

Rešetka pre 3 sata
Tri osobe teško povređene

Tri osobe teško povređene

Prokuplje press pre 4 sati
Sudarila se dva vozila, jedno sletelo u jarak

Sudarila se dva vozila, jedno sletelo u jarak

Rešetka pre 4 sati
Saobraćajne gužve zbog nekoliko nezgoda na Pančevačkom mostu i autoputu ka Novom Sadu

Saobraćajne gužve zbog nekoliko nezgoda na Pančevačkom mostu i autoputu ka Novom Sadu

Euronews pre 6 sati
(Mapa) više sudara i na pančevcu! Mostu se nije moglo prići, dugačke kolone iz 2 kraka: Gužve i u ovim delovima Beograda

(Mapa) više sudara i na pančevcu! Mostu se nije moglo prići, dugačke kolone iz 2 kraka: Gužve i u ovim delovima Beograda

Blic pre 6 sati
Sudar automobila i kvar kamiona na Pančevačkom mostu, saobraćaj u smeru ka gradu usporen

Sudar automobila i kvar kamiona na Pančevačkom mostu, saobraćaj u smeru ka gradu usporen

Danas pre 7 sati
(Foto, video) čak 4 udesa na istom mestu! Karambol na auto-putu ka Novom Sadu, delovi vozila rasutu na sve strane, kolone…

(Foto, video) čak 4 udesa na istom mestu! Karambol na auto-putu ka Novom Sadu, delovi vozila rasutu na sve strane, kolone kilometarske

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Beograd, najnovije vesti »

Lokalizovan požar u zgradi na Terazijama, nije bilo povređenih

Lokalizovan požar u zgradi na Terazijama, nije bilo povređenih

Serbian News Media pre 3 sata
Lokalizovan požar u zgradi na Terazijama, nije bilo povređenih

Lokalizovan požar u zgradi na Terazijama, nije bilo povređenih

Nedeljnik pre 4 sati
Požar pored hotela u centru Beograda. Šest vatrogasnih vozila na licu mesta: Sumnja se da je ovo uzrok vatrene stihije.

Požar pored hotela u centru Beograda. Šest vatrogasnih vozila na licu mesta: Sumnja se da je ovo uzrok vatrene stihije.

Blic pre 4 sati
Požar na Terazijama! Vatra buknula u hotelu: Više od 30 vatrogasaca vodilo borbu, a sumnja se da je ovo uzrok! (Foto)

Požar na Terazijama! Vatra buknula u hotelu: Više od 30 vatrogasaca vodilo borbu, a sumnja se da je ovo uzrok! (Foto)

Kurir pre 4 sati
U današnjem sudaru teško povređene tri osobe

U današnjem sudaru teško povređene tri osobe

Rešetka pre 3 sata