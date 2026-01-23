Lančani udesi paralisali auto-put ka Novom Sadu: Sve stoji, srča rasuta po kolovozu (video)

Na videu koji je objavila stranica 192.rs vidi se više putničkih vozila koji su sleteli sa kolovoza, dok su delovi slupanih vozila rasuti po kolovozu.

Za sada se saobraćaj odvija usporeno. Kolovoz je mokar i vidno klizav, a vremenski uslovi su loši, sa smanjenom vidljivošću, što je najverovatnije doprinelo lancu saobraćajnih nezgoda. Vozačima se savetuje maksimalan oprez, smanjenje brzine i prilagođavanje vožnje uslovima na putu, jer se saobraćaj na ovoj deonici odvija usporeno.