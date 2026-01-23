"Pobeda nad Seltom je nezaboravna": Zvezdin fudbaler osvežio sećanja, pa pozvao navijače na Marakanu

Mondo pre 45 minuta  |  Dušan Ninković
"Pobeda nad Seltom je nezaboravna": Zvezdin fudbaler osvežio sećanja, pa pozvao navijače na Marakanu

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak, 29. januara, od 21:00 dočekati Seltu Vigo u okviru osmog kola ligaške faze Lige Evrope, a taj meč imaće presudan značaj u borbi za mesto među osam najboljih timova.

Ekipa Dejana Stankovića mora da savlada španski tim, a crveno-belima moraju da se poklope tri rezultata na pet mečeva kako bi direktno stigli do osmine finala. Utakmicu protiv tima iz Viga za klupski sajt najavio je i bivši fudbaler Crvene zvezde Marjan Marković, koji je svojevremeno imao priliku da igra evropske mečeve protiv istog rivala. Prisetio se nekadašnji igrač Zvezde utakmice protiv Selte koja je odigrana na Marakani 2000. godine, ali i najavio šta očekuje
