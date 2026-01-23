RHMZ izdao upozorenje na ledenu kišu: U pojedinim delovima Srbije moguća i poledica

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na ledenu kišu za Timočku Krajinu.

U Timočkoj Krajini u subotu, 24. januara, oblačno, hladno i tmurno, u drugom delu dana sa ledenom kišom ili zrnastim snegom pa se lokalno očekuje i pojava poledice. Objavljeno je i upozorenje za područje Srbije na jak i olujni južni i jugoistočni vetar za 25. januar. U nedelju, 25. januara, vetrovito. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području i na planinama imati i olujne udare, a na jugu Banata kratkotrajno i orkanske - do 100