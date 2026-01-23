"Samo jedno sam pogrešio": Dejan Savić se oglasio posle neuspeha u Beogradu

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Bijeljić
"Samo jedno sam pogrešio": Dejan Savić se oglasio posle neuspeha u Beogradu

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore završila je Evropsko prvenstvo u Beogradu kao sedmoplasirana.

U oproštajnom meču slavili su protiv Rumunije sa 21:15. Ovo svakako nije rezultat za očajavanje jer je pred selektorom Dejanom Savićem i podmlađenom reprezentacijom još dosta posla. "Igrači su bili motivisani, znali su da je bitno. S druge strane, opet smo imali oscilacije i previše primljenih golova. Zaslužena naša pobeda, ali ponovo sa nekim znakovima pitanja. Turnir je završen, mislim da ne možemo da budemo zadovoljni", rekao je Savić. Crna Gora je u Beogradu
