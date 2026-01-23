Opozicija iznela predloge pred evroparlamentarce: Usloviti povlačenje novca iz fondova i uvesti sankcije funkcionerima SNS

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
Opozicija iznela predloge pred evroparlamentarce: Usloviti povlačenje novca iz fondova i uvesti sankcije funkcionerima SNS

Predstavnici proevropske opozicije održali su sastanak sa specijalnom misijom Evropskog parlamenta, koja je u poseti Srbiji.

Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta je kazao da je evroposlanicima predočen set predloga koji bi pomogli da se prevaziđe kriza u Srbiji. Lazović je na konferenciji za medije posle sastanka rekao da su se predstavnici opozicije fokusirali na to da evroparlamentarcima ukažu da je posle usvajanja rezolucija u Evropskom parlamentu došlo do produbljivanja problema, da se zakoni koji se predlažu vezani za pravosuđe odnose na dodatnu kontrolu pravosuđa i gušenje
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Deo opozicije posle sastanka sa delegacijom EP: Problemi u pravosuđu i medijima, represija prema građanima

Deo opozicije posle sastanka sa delegacijom EP: Problemi u pravosuđu i medijima, represija prema građanima

RTS pre 7 sati
Predstavnici opozicije na sastanku sa delegacijom EP, Lazović: Usloviti povlačenje sredstava iz Plana rasta

Predstavnici opozicije na sastanku sa delegacijom EP, Lazović: Usloviti povlačenje sredstava iz Plana rasta

Euronews pre 7 sati
Opozicija tražila od misije EP povlačenje novca iz fondova i sankcije funkcionerima SNS

Opozicija tražila od misije EP povlačenje novca iz fondova i sankcije funkcionerima SNS

Pravda pre 8 sati
Šta je objavila Skupština Srbije o sastanku misije EP sa poslanicima opozicije?

Šta je objavila Skupština Srbije o sastanku misije EP sa poslanicima opozicije?

Danas pre 7 sati
Tepić s evroparlamentarcima: Stanje u društvu na ivici sukoba, čistke u policiji, pravosuđu, građanima potrebna podrška EU…

Tepić s evroparlamentarcima: Stanje u društvu na ivici sukoba, čistke u policiji, pravosuđu, građanima potrebna podrška EU

N1 Info pre 9 sati
Biztron (ESN): Promena vlasti se dešava na izborima, a ne na ulicama

Biztron (ESN): Promena vlasti se dešava na izborima, a ne na ulicama

RTV pre 9 sati
Opozicioni poslanici o sastanku sa delegacijom Evropskog parlamenta

Opozicioni poslanici o sastanku sa delegacijom Evropskog parlamenta

NIN pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SNSRadomir Lazović

Politika, najnovije vesti »

Trampova osveta: Srbiju čekaju kardinalne posledice ako su tačne optužbe o umešanosti Vučića u navodnu krađu izbora u SAD…

Trampova osveta: Srbiju čekaju kardinalne posledice ako su tačne optužbe o umešanosti Vučića u navodnu krađu izbora u SAD

Danas pre 1 sat
"Brutalno mešanje u unutrašnje stvari Srbije" Brnabić: Misija Evropskog parlamenta je došla da podrži blokadere (video)

"Brutalno mešanje u unutrašnje stvari Srbije" Brnabić: Misija Evropskog parlamenta je došla da podrži blokadere (video)

Blic pre 53 minuta
Majstorović (CEP): Evropski parlament ne može da uvede sankcije, ali može da ih predloži

Majstorović (CEP): Evropski parlament ne može da uvede sankcije, ali može da ih predloži

Danas pre 1 sat
„Dobili smo zabrinjavajuće izveštaje i tražimo nepristrasnu istragu“: Šefica misije EP najavila novu posetu delegacije Srbiji…

„Dobili smo zabrinjavajuće izveštaje i tražimo nepristrasnu istragu“: Šefica misije EP najavila novu posetu delegacije Srbiji

Danas pre 1 sat
Ponoš: Ako ne budu sankcionisani oni koji su krali izbore, to će se ponoviti

Ponoš: Ako ne budu sankcionisani oni koji su krali izbore, to će se ponoviti

Danas pre 2 sata