Ruski putnički avion poslao poziv za pomoć iznad Kine, obavljeno prinudno sletanje

Putnički avion ruske aviokompanije "Azur Er" izdao je signal za pomoć iznad Kine, a aviokompanija je nešto više od sat vremena kasnije saopštila da je avion bezbedno sleteo u Kini i da nema povređenih.

U avionu Azur era nalazilo se 238 putnika, a letelica je neplanirano i prinudno sletela u Landžou u Kini, saopštila je kompanija. "Avion kompanije Azur Er koji je izdao signal za vanredno stanje bezbedno je sleteo na aerodrom Landžou, bez povređenih", rekao je portparol avio-kompanije za RIA Novosti. Prethodno je medijima rečeno da posada aviona "u potpunosti kontroliše parametre leta; avion je u režimu čekanja i priprema se za sletanje". „Boing 757, let ZF-2998 iz