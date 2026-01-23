SAD zvanično napustile Svetsku zdravstvenu organizaciju

SAD su završile proces povlačenja iz Svetske zdravstvene organizacije, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija, godinu dana od kada je američki predsednik Donald Tramp objavio da prekida ro članstvo koje je trajalo 78 godina u organizaciji osnovanoj 1948.

Kako navodi agencija AP ovde se ne radi o „čistom prekidu" jer SAD duguju više od 130 miliona dolara toj agenciji UN, po proceni same organizacije. I zvaničnici Trampove administracije priznaju da nisu završili s rešavanjem nekih pitanja kao što je izgubljen pristup podacima drugih zemalja koji bi za SAD bili rani upozorenje o nekoj novoj pandemiji.