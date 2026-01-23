(Foto/video) Delegacija EP u Skupštini Srbije: S kim su se sastali evroparlamentarci i o čemu su pričali sa poslanicima

(Foto/video) Delegacija EP u Skupštini Srbije: S kim su se sastali evroparlamentarci i o čemu su pričali sa poslanicima

Delegacija Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta (EP), koja boravi u poseti Srbiji, sastala se u Skupštini Srbije sa potpredsednicom Narodne skupštine i predsednicom Odbora za evropske integracije Elvirom Kovač, sa predstavnicima poslaničkih grupa opozicije, a potom i vladajuće koalicije.

Prvi sastanak održan je sa Elvirom Kovač u 8.30 časova, dok su se sa predstavnicima poslaničkih grupa opozicije sastali u 9.15 časova, a kako se navodi na sajtu skupštine, sastanak sa predstavnicima poslaničkih grupa vladajuće koalicije održan je u 10.35 sati. Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u Talinu da cilj posete delegacije Evropskog parlamenta Beogradu nije utvrđivanje bilo kakvih činjenica, već su "došli da podrže blokadere"
