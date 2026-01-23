Počeo trilateralni sastanak Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju, trajaće dva dana

Počeo trilateralni sastanak Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju, trajaće dva dana

Trilateralni razgovori Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država počeli su u Abu Dabiju i trajaće dva dana, saopštio je ministar spoljnih poslova Ujedinjenih arapskih Emirata šeik Abdulah bin Zajed.

On je izrazio nadu da će trilateralni sastanak približiti rešenje ukrajinske krize. "Razgovori su počeli danas u Abu Dabiju i trebalo bi da traju dva dana, u okviru tekućih napora za promociju dijaloga i pronalaženje političkih rešenja za krizu", naveo je Bin Zajed, prenosi Skaj njuz. To će biti prvi direktni mirovni pregovori tri strane od početka rata u Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nagovestio je u četvrtak sastanak u Abu Dabiju, a Kremlj je
