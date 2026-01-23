Evropska komisija spremna da primeni trgovinski sporazum s Merkosurom, uprkos odlaganja ratifikacije

Evropska unija spremna je da primeni obimni sporazum o slobodnoj trgovini sa grupom Merkosur južnoameričkih zemalja, na privremenoj osnovi, rekla je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, uprkos glasanja u Evropskom parlamentu da se odloži njegova ratifikacija dok se on pravno ne razmotri.

EU bi bila spremna da deluje čim najmanje jedna zemlja Merkosura ratifikuje sporazum, rekla je Fon der Lajen posle neformalnog sastanka EU lidera u Briselu gde je nekoliko lidera pokrenulo to pitanje. "Postoji jasan interes da se osigura da se prednosti ovog sporazuma primene što je pre moguće. Ukratko, mi ćemo biti spremni kada oni budu spremni", rekla je Ursula Fon der Lajen na konferenciji za novinare. Ona je dodala da još nije doneta zvanična odluka o primeni