Misija Evropskog parlamenta u Beogradu: Održani sastanci sa Kovač, predstavnicima opozicije i vlasti

Delegacija Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET EP) sastala se danas u Skupštini Srbije sa potpredsednicom parlamenta Elvirom Kovač.

Time je održan prvi sastanak sa evropskim parlamentarcima, koji su se nakon toga sastali i sa poslanicima opozicije. Delegacija EP kasnije je razgovarala i sa predstavnicima poslaničkih grupa stranaka koje čine vladajuću koaliciju. U okviru svoje posete, delegacija Evropskog parlamenta susrela se i sa predstavnicima Vlade Srbije, nevladinog sektora, medija i akademske zajednice. Poslanici opozicionih stranaka - Stranke slobode i pravde, Narodnog pokreta Srbije,