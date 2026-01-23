Decembarski računi za struju iznenadili građane: Nekima višestruko veći, drugima sumnjivo niži – kako podneti žalbu EPS-u?

Nova pre 12 sati  |  Autor: Danas
Decembarski računi za struju iznenadili građane: Nekima višestruko veći, drugima sumnjivo niži – kako podneti žalbu EPS-u?…

Decembarski računi za struju neprijatno su iznenadili pojedine potrošače.

Dok se jedni žale da su dobili nešto veće račune iako su trošili isto, pa čak i manje nego u novembru, drugi su dobili i do tri puta veće iznose, prenosi Danas.rs. Ima i onih kojima su računi sumnjivo niži nego ranije, ali strahuju da bi već sledeći obračun mogao biti znatno veći, naročito ukoliko uđu u najskuplju, takozvanu „crvenu zonu“. Ovakve žalbe pristigle su kako na adresu lista Danas, tako i udruženjima za zaštitu potrošača. Jedna čitateljka Danasa navodi
