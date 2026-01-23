OFAK produžio licencu za rad NIS-a do 20. februara

Nova pre 2 sata  |  Autor: RTS
OFAK produžio licencu za rad NIS-a do 20. februara

Američki OFAK produžio je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 20. februara, saznaje RTS.

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžila je operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije do 20. februara. OFAK je u pismu srpskom Ministarstvu finansija naveo uslove pod kojima važi operativna licenca: • Da transakcije ne uključuju američke subjekte ili finansijski sistem SAD; • Da transakcije ne uključuju, nisu u ime ili za korist, direktno ili indirektno, bilo kog drugog blokiranog subjekta osim NIS-a; • Da
