„Tražili smo sankcije za funkcionere SNS i Marka Krička“: Lazović posle sastanka sa Misijom EP

Nova pre 22 minuta  |  Autor: N1
Predstavnici proevropske opozicije održali su sastanak sa specijalnom misijom Evropskog parlamenta, koja je u poseti Srbiji.

Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta je kazao da je evroposlanicima predočen set predloga koji bi pomogli da se prevaziđe kriza u Srbiji. Lazović je na konferenciji za medije posle sastanka rekao da su se predstavnici opozicije fokusirali na to da evroparlamentarcima ukažu da je posle usvajanja rezolucija u Evropskom parlamentu došlo do prodibljivanja problema, da se zakoni koji se predlažu vezani za pravosuđe odnose na dodatnu kontrolu pravosuđa i gušenje
