Instagrami N1, Radara i Danas ponovo pod napadom bot mreže

Novi magazin pre 5 sati  |  Beta
Broj pratilaca na Instagram nalogu N1 i Radara je ponovo večeras neprirodno brzo počeo da raste, zbog čega su ti mediji prijavili da su na novom udaru botovskih napada.

Kako navodi N1, za oko 60 minuta broj pratilaca porastao im je za 23.000, a za isto toliko skočio je i broj pratilaca i na Instagram nalogu Radara. U međuvremenu je sličnu stvar prijavio i Danas, medij koji takođe posluje u okviru Junajted medije, dodajući da je najveći broj od njihovih preko 30.000 novih pratilaca registrovano u Indiji. U nedelju, 18. januara, zbog navodne kupovine pratilaca, ugašeni su svi nalozi Nova.rs, kao i nalog Radara, ali i još nekoliko
Danas pre 4 sati
