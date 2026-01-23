Tramp tuži banku „JPMorgan Chase” za pet milijardi dolara

Politika pre 1 sat
Tramp tuži banku „JPMorgan Chase” za pet milijardi dolara

Advokati tvrde da je odluka banke „konačna i nedvosmislena” i da je rezultat „političkih i društvenih motiva”

VAŠINGTON – Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp podneo je tužbu protiv banke „JPMorgan Chase” i njenog izvršnog direktora Džejmija Dimona tražeći najmanje pet milijardi američkih dolara, tvrdeći da mu je najveća američka banka onemogućila vođenje računa i pružanje bankarskih usluga, odnosno da ga „debankovala”. Tramp, piše Gardijan, navodi da mu je banka „JPMorgan Chase ” prekinula pružanje bankarskih usluga nakon nereda na Kapitolu 6. januara
