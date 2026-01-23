Kako je Danska prodala Devičanska Ostrva Americi i ima li to veze sa Grenlandom

Trampova težnja da poseduje Grenland nije prvi pokušaj SAD da kupe dansku teritoriju, ali, za razliku od sada, Danska je 1917. godine pristala da proda Devičanska Ostrva.

Getty Images Američka Devičanska Ostrva, sada popularna među turistima, Danska je prodala SAD-u 1917. godine Pretio je da će uvesti carine od 10 odsto evropskim saveznicima koji se protive njegovom cilju da preuzme arktičko ostrvo, ali je potom na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu rekao da od toga odustaje, kao i da neće preuzeti Grenland „silom" jer je postignut „ okvir budućeg sporazuma oko Grenlanda“. Tramp insistira da je njegovoj zemlji potreban Grenland