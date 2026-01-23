Na današnji dan: Studenti u Beogradu 100 sati stajali pred kordonom 1997. godine

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 23. januar, u svetu i kod nas.

1516 - Umro je Fernando II, kralj Aragonije od 1479, koji je sa ženom Izabelom I, kraljicom Kastilje od 1474, ujedinio te dve glavne pirinejske države od kojih je kasnije nastala Španija. Tokom njihove vladavine osvojena je Granada 1492, poslednje mavarsko uporište, iste godine proterani su Jevreji, a 1480. uspostavljen je inkvizicijski sud. Opremili su ekspediciju Kristofera Kolumba koja je otkrila Ameriku, a 1503. preuzeli od Francuske Napuljsku kraljevinu. 1719