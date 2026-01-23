Na današnji dan: Studenti u Beogradu 100 sati stajali pred kordonom 1997. godine

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan: Studenti u Beogradu 100 sati stajali pred kordonom 1997. godine

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 23. januar, u svetu i kod nas.

1516 - Umro je Fernando II, kralj Aragonije od 1479, koji je sa ženom Izabelom I, kraljicom Kastilje od 1474, ujedinio te dve glavne pirinejske države od kojih je kasnije nastala Španija. Tokom njihove vladavine osvojena je Granada 1492, poslednje mavarsko uporište, iste godine proterani su Jevreji, a 1480. uspostavljen je inkvizicijski sud. Opremili su ekspediciju Kristofera Kolumba koja je otkrila Ameriku, a 1503. preuzeli od Francuske Napuljsku kraljevinu. 1719
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Plava grobnica pre 110 godina postala mesto počinka srpskih vojnika

Plava grobnica pre 110 godina postala mesto počinka srpskih vojnika

B92 pre 27 minuta
Na današnji dan, 23. januar

Na današnji dan, 23. januar

Šabačke novosti pre 1 sat
Na današnji dan, 23. januar

Na današnji dan, 23. januar

N1 Info pre 2 sata
Plava grobnica pre 110 godina postala mesto počinka srpskih vojnika

Plava grobnica pre 110 godina postala mesto počinka srpskih vojnika

RTV pre 2 sata
Plava grobnica kod Krfa: Kako je 4.847 srpskih vojnika završilo u dubinama Jonskog mora pre 110 godina

Plava grobnica kod Krfa: Kako je 4.847 srpskih vojnika završilo u dubinama Jonskog mora pre 110 godina

Telegraf pre 2 sata
Vremeplov: Sahranjivanje srpskih vojnika u "Plavu grobnicu"

Vremeplov: Sahranjivanje srpskih vojnika u "Plavu grobnicu"

RTV pre 8 sati
Na današnji dan, 23. januar

Na današnji dan, 23. januar

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠpanijaFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Beograd u pokretu: Grad plaća struju za javnu rasvetu 2,2 milijarde dinara godišnje

Beograd u pokretu: Grad plaća struju za javnu rasvetu 2,2 milijarde dinara godišnje

N1 Info pre 41 minuta
Japanska premijerka raspustila donji dom parlamenta, inflacija u centru pažnje

Japanska premijerka raspustila donji dom parlamenta, inflacija u centru pažnje

Insajder pre 41 minuta
Japanska premijerka raspustila donji dom parlamenta, inflacija u centru pažnje

Japanska premijerka raspustila donji dom parlamenta, inflacija u centru pažnje

Beta pre 47 minuta
Kada će se fiziološki rastvor ponovo naći u apotekama

Kada će se fiziološki rastvor ponovo naći u apotekama

Nova pre 17 minuta
Japanska premijerka raspustila donji dom parlamenta, inflacija u centru pažnje

Japanska premijerka raspustila donji dom parlamenta, inflacija u centru pažnje

Nova pre 36 minuta