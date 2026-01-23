DTEK: Ukrajina se približava humanitarnoj katastrofi; završeni današnji razgovori u Abu Dabiju

Rat u Ukrajini – 1.430. dan. Najveći privatni proizvođač električne energije u Ukrajini DTEK kaže da se zemlja približava "humanitarnoj katastrofi" nakon višemesečnih ruskih vazdušnih napada na energetski sistem. Završena prva runda pregovora u Abu Dabiju između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje SAD, nastavak sutra. Vladimir Putin naglašava da bez dogovora o teritorijama nema nade za postizanje dugoročnog mira. Pitanje Donbasa je ključno na razgovorima u Abu Dabiju, napominje Volodimir Zelenski.

Umerov: Sastanak u Abu Dabiju bio fokusiran na parametre za okončanje rata Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov, koji je jedan od glavnih pregovarača Kijeva na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas da je sastanak sa američkom i ruskom delegacijom u Abu Dabiju "bio fokusiran na parametre za okončanje ruskog rata". "Dodatni sastanci su zakazani za sutra. Sutra će se ukrajinskoj delegaciji pridružiti načelnik