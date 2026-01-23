DTEK: Ukrajina se približava humanitarnoj katastrofi; završeni današnji razgovori u Abu Dabiju

RTS pre 33 minuta
DTEK: Ukrajina se približava humanitarnoj katastrofi; završeni današnji razgovori u Abu Dabiju

Rat u Ukrajini – 1.430. dan. Najveći privatni proizvođač električne energije u Ukrajini DTEK kaže da se zemlja približava "humanitarnoj katastrofi" nakon višemesečnih ruskih vazdušnih napada na energetski sistem. Završena prva runda pregovora u Abu Dabiju između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje SAD, nastavak sutra. Vladimir Putin naglašava da bez dogovora o teritorijama nema nade za postizanje dugoročnog mira. Pitanje Donbasa je ključno na razgovorima u Abu Dabiju, napominje Volodimir Zelenski.

Umerov: Sastanak u Abu Dabiju bio fokusiran na parametre za okončanje rata Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov, koji je jedan od glavnih pregovarača Kijeva na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas da je sastanak sa američkom i ruskom delegacijom u Abu Dabiju "bio fokusiran na parametre za okončanje ruskog rata". "Dodatni sastanci su zakazani za sutra. Sutra će se ukrajinskoj delegaciji pridružiti načelnik
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

EU šalje Ukrajini više od 400 generatora

EU šalje Ukrajini više od 400 generatora

Radio 021 pre 28 minuta
Razgovori u Abu Dabiju nastavljaju se sutra; Zelenski: Rusija je spremna da okonča rat, kao i Ukrajina

Razgovori u Abu Dabiju nastavljaju se sutra; Zelenski: Rusija je spremna da okonča rat, kao i Ukrajina

RTV pre 1 sat
Održan trilateralni sastanak Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju, nastavlja se u subotu

Održan trilateralni sastanak Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju, nastavlja se u subotu

Newsmax Balkans pre 57 minuta
Zelenski: Dogovorio sam se sa Trampom da Ukrajina dobije rakete za Patriot

Zelenski: Dogovorio sam se sa Trampom da Ukrajina dobije rakete za Patriot

Insajder pre 2 sata
Oglasio se Zelenski: Poseban akcenat stavio na trilateralne pregovore o završetku rata

Oglasio se Zelenski: Poseban akcenat stavio na trilateralne pregovore o završetku rata

Večernje novosti pre 2 sata
UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

RTV pre 2 sata
Presedan: Tramp Ukrajini poklanja rakete za Patriot

Presedan: Tramp Ukrajini poklanja rakete za Patriot

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNisanMoskvaUkrajinaBriselTanjugRojtersBela kućaRusijazoološki vrtVitalij KličkoBudimpeštaKijevDonald TrampDavosMađarskaFrancuskanaftaVladimir ZelenskiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Protest na aerodromu u Mineapolisu protiv deportovanja migranata, građani se sukobili sa policijom

Protest na aerodromu u Mineapolisu protiv deportovanja migranata, građani se sukobili sa policijom

Danas pre 28 minuta
"Zaslužuju da se o njima govori istinito", princ Hari reagovao na uvredu Donalda Trampa: "Izgubio sam prijatelje tamo"

"Zaslužuju da se o njima govori istinito", princ Hari reagovao na uvredu Donalda Trampa: "Izgubio sam prijatelje tamo"

Blic pre 13 minuta
"Pojeli bi ih za godinu dana!" Tramp kipti od besa, ova zemlja ne želi Zlatnu kupolu iznad Grenlanda: "Izabrali su Kinu..."

"Pojeli bi ih za godinu dana!" Tramp kipti od besa, ova zemlja ne želi Zlatnu kupolu iznad Grenlanda: "Izabrali su Kinu..."

Blic pre 8 minuta
Ubistvo žene podiglo Italiju na noge Marija (56) došla kod bivšeg muža po stvari, pa završila mrtva: Nakon što je izrešetao…

Ubistvo žene podiglo Italiju na noge Marija (56) došla kod bivšeg muža po stvari, pa završila mrtva: Nakon što je izrešetao, monstrum pucao sebi u glavu

Blic pre 13 minuta
(Video) "Ne damo kraljevstvo" Teški pregovori o Grenlandu, Danci odbacuju ključni zahtev SAD, postavili jasnu crvenu liniju…

(Video) "Ne damo kraljevstvo" Teški pregovori o Grenlandu, Danci odbacuju ključni zahtev SAD, postavili jasnu crvenu liniju: Kakva sujeta i gubljenje novca...

Blic pre 8 minuta