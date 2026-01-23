Pomenom i polaganjem venaca obeleženo 84 godine od Novosadske racije

U Novom Sadu je polaganjem venaca na spomenik na Keju žrtava racije obeležena 84. godišnjica pogroma u Novosadskoj raciji, kada je ubijeno, prema zvaničnim podacima, 1.246 Novosađana. Ovogodišnji pomen služio je patrijarh srpski Porfirije.

Pomen je održan uz sasluženje vladike bačkog Irineja, mohačkog Damaskina, i osečkopoljskog i baranjskog Heruvima, a jevrejsku službu držao je vrhovni rabin Isak Asiel. Obeležavanju 84. godišnjice prisustvovali su izaslanik predsednika Republike Srbije Miloš Vučević, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Balint Juhas, ambasadori Mađarske i Izraela, kao i zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država,
