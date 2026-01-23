Biztron (ESN): Promena vlasti se dešava na izborima, a ne na ulicama

BEOGRAD - Poslanik Evropskog parlamenta (EP) iz Nemačke Petr Biztron (poslanička grupa Evropa suverenih nacija - ESN), koji je u delegaciji EP koja je u poseti Srbiji, izjavio je danas da se promena vlasti dešava na izborima, a ne na ulicama i istakao da je otcepljenje tzv. Kosova bilo kršenje međunarodnog prava i gruba nepravda.

"Evropski parlament je veoma veliki parlament sa 700 poslanika koji dolaze iz mnogo zemalja i iz mnogo partija. To znači da postoji mnogo mišljenja, ponekad sporova i rasprava", rekao je Biztron novinarima u Beogradu i dodao da je Srbija, kako je rekao, "osetljiva tema" oko koje ne postoji saglasnost. Prema njegovim rečima, s jedne strane postoje predstavnici globalističkih partija koji su u prethodnim godinama dominirali politikom EU, a to, kako je dodao, znači