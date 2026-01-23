Oblačno, ali suvo vreme, košava u pojačanju, temperatura u porastu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
NOVI SAD - Danas ujutro očekuje se slab mraz i ponegde magla, koja se po kotlinama i dolinama reka može zadržati i duže, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na istoku Srbije i severu Vojvodine biće oblačno ali će se zadržati uglavnom suvo vreme. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području posle podne u pojačanju. Najniža temperatura biće od -4 do 0, a najviša dnevna od 1 na severozapadu i istoku do 10 stepeni u centralnim i južnim krajevima Srbije U Novom Sadu se ujutro očekuje slab mraz i kratkotrajna magla. U toku dana biće malo i umereno oblačno uz slab i umeren jugoistočni vetar. Očekuje
