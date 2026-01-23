SPEKTAKL NA POMOLU? Zvezda može na Dinamo prvi put posle tri i po decenije pretraganaslovnaSocial23. januar 2026.SPEKTAKL NA POMOLU? Zvezda može na Dinamo prvi put posle tri i po decenijePobedom u gostima protiv Malmea rezultatom 1:0, Crvena zvezda je zadržala šanse da se nađe među osam najboljih ekipa ligaškog dela Lige Evrope, što bi donelo direktan plasman u osminu finala takmičenja. Pred poslednje, osmo kolo ligaške faze, mnoge stvari još uvek nisu poznate za